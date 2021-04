França deve importar grande carregamento de trigo da Romênia

PARIS (Reuters) – Um grande carregamento de trigo da Romênia está a caminho da França, disseram operadores de mercado nesta segunda-feira, no que marca uma atípica importação volumosa do cereal pela maior exportadora de trigo da União Europeia.

O navio Star Harmony está transportando cerca de 45 mil toneladas de trigo proveniente do porto de Constanta, na região romena do Mar Negro, para o porto de Dunkirk, no norte da França, segundo os operadores.

Dados de monitoramento marítimo indicaram que o navio deixou Constanta no domingo, enquanto traders afirmam que ele deve chegar a Dunkirk por volta do final do mês.

A França costuma importar pequenos volumes de trigo, incluindo de outros países da UE, mas grandes carregamentos são raros.

Na atual temporada (2020/21), o país adquiriu cerca de 10 mil toneladas de trigo da Romênia entre julho e fevereiro, segundo dados alfandegários franceses.

O carregamento volumoso a caminho da França pode refletir uma janela de oportunidades para operações de final de temporada, dados os preços relativamente altos e a baixa disponibilidade do cereal em território francês, afirmaram traders.

O trigo romeno poderá ser utilizado para uma entrega física frente ao contrato maio do cereal na Euronext, que expira em 10 de maio, já que Dunkirk possui um silo registrado pela Euronext e a bolsa aceita todas as origens da UE que atendam às suas especificações, acrescentaram os operadores.

(Reportagem de Gus Trompiz)

