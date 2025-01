França defende ‘medidas de retaliação’ se Trump impuser novas tarifas alfandegárias à UE

O ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, pediu nesta quinta-feira que a União Europeia prepare “medidas de retaliação” caso o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpra sua ameaça de aumentar as tarifas sobre produtos europeus.

“A Europa não deve ficar de braços cruzados”, disse Saint-Martin à rádio RTL. “Os Estados Unidos continuarão sendo um aliado, mas devemos preparar (…) medidas de retaliação”, acrescentou, três dias após o retorno de Trump ao poder.

O líder republicano ameaçou, durante a campanha eleitoral, impor novas tarifas sobre produtos europeus se a UE não aumentasse suas compras de petróleo e gás dos EUA. Na terça-feira, ele reiterou sua advertência, sem dar mais detalhes.

Para a autoridade francesa, se Trump ainda não cumpriu essa ameaça em seus primeiros decretos, é “porque ele sabe (…) que isso terá consequências para os Estados Unidos”, incluindo “um efeito inflacionário”.

Quando os EUA aumentaram as tarifas sobre o aço e o alumínio europeus durante seu primeiro mandato (2017-2021), a UE respondeu com medidas de retaliação, aumentando as tarifas sobre produtos americanos, como as motocicletas Harley-Davidson.

De acordo com um funcionário europeu, os 27 países do bloco estão divididos entre adotar uma abordagem “defensiva” – que consiste em aumentar as compras de gás natural liquefeito ou armas dos EUA – ou uma abordagem mais “ofensiva” com possíveis medidas de retaliação.

A UE não está sozinha na mira de Trump. Logo após retornar à Casa Branca, ele disse que queria impor tarifas de 25% sobre os produtos dos vizinhos México e Canadá a partir de 1º de fevereiro.

max/tjc/pb/dd