França declara estado de emergência na Nova Caledônia por distúrbios

15/05/2024 - 9:20

O presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu declarar estado de emergência no território francês da Nova Caledônia, onde os distúrbios contra uma reforma do censo eleitoral deixaram três mortos e centenas de feridos, anunciou o gabinete do chefe de Estado.

“Qualquer ato de violência é intolerável e será objeto de uma resposta implacável para garantir o restabelecimento da ordem”, afirma um comunicado da Presidência.

Um Conselho de Ministros aprovará o estado de emergência nas próximas horas.

