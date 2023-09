França cria fundo para defender direitos das pessoas LGBTQIA+ no mundo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2023 - 19:14 Compartilhe

A França criou um fundo de US$ 2,1 milhões (R$ 10,1 milhões, na cotação atual), que suas embaixadas vão usar para defender os direitos das pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo, anunciou a chanceler Catherine Colonna nesta segunda-feira (18), por ocasião do 15º aniversário do Grupo LGBTI das Nações Unidas.

“Foi a primeira vez que um ministro de Relações Exteriores francês participou deste grupo”, declarou a porta-voz Anne-Claire Legendre.

Nesta semana, Colonna participa do 78º período de sessões da Assembleia Geral da ONU, que reúne mais de 140 líderes mundiais em Nova York de 18 a 24 de setembro.

O fundo de 2 milhões de euros destina-se às embaixadas francesas para que “possam apoiar aqueles que defendem diariamente e em todo o mundo os direitos das pessoas LGBT+, às vezes colocando suas vidas em risco”, acrescentou a porta-voz.

Nesta segunda-feira, a França reiterou “seu compromisso com a descriminalização universal da homossexualidade e com a defesa dos direitos das pessoas LGBT+”.

Em outubro de 2022, a França nomeou Jean-Marc Berthon como embaixador para os direitos das pessoas LGBTQIA+, algo inédito na diplomacia do país.

