França convoca enviado venezuelano após Caracas limitar equipe diplomática

PARIS (Reuters) – A França disse nesta quinta-feira que convocou um diplomata venezuelano sênior em Paris para protestar contra a decisão de Caracas de limitar o número de funcionários diplomáticos franceses no país latino-americano.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em um comunicado que tomaria “medidas recíprocas”, mas não deu detalhes.

A Venezuela disse na terça-feira que vai impor restrições aos diplomatas franceses, italianos e holandeses em Caracas e reduzir a equipe da embaixada para apenas três, citando a resposta “hostil” de seus governos à posse do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato.

“Essa convocação segue a decisão do regime venezuelano de reduzir a presença diplomática da embaixada francesa na Venezuela”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França Christophe Lemoine referindo-se à convocação na quarta-feira do encarregado de negócios.

“A França rejeita categoricamente as alegações de interferência feitas contra ela.”