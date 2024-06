França começa Euro com vitória sobre Áustria (1-0) mas Mbappé fratura nariz

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 20:38 Para compartilhar:

A França estreou na Eurocopa com uma difícil vitória por 1 a 0 sobre a Áustria nesta segunda-feira (17), em Dusseldorf, num jogo em que o capitão dos ‘Bleus’ foi substituído com uma fratura no nariz após um choque em jogada aérea no final da partida.

Principal favorita ao título, a seleção francesa teve uma atuação apagada e só marcou na partida graças um gol contra de cabeça do defensor austríaco Maximilian Wober, que mandou a bola para as próprias redes tentando desviar um cruzamento de Mbappé (38′).

A noite do craque terminou com um golpe duríssimo ao tentar finalizar de cabeça na reta final. Ele sangrou muito e não conseguiu continuar, sendo substituído aos 90 minutos. Diagnóstico: fratura no nariz. Pelo menos, segundo o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, “não há necessidade de operar”.

Com este resultado, os franceses lideram o Grupo D ao lado da Holanda, que no domingo venceu a Polônia de virada por 2 a 1.

“Tivemos a chance de fazer o segundo, poderíamos ter sido mais eficientes e precisos ofensivamente, mas é bom começar com uma vitória”, analisou o técnico da França, Didier Deschamps.

– Um duelo em segundo plano –

O tema político, com Mbappé estampando as manchetes ao redor do mundo por sua declaração “contra os extremismos”, ficou em segundo plano na estreia dos ‘Bleus’.

O camisa 10 pediu aos franceses que votem nas eleições legislativas, convocadas para os dias 30 de junho e 7 de julho após a vitória da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu há uma semana. “Não gosto dos extremismos nem das ideias que dividem”.

Definitivamente, uma estreia difícil de abordar, quando o próprio capitão da França acrescentou: “A situação é mais importante do que o jogo de amanhã”.

Além disso, a Áustria era um adversário complicado. Uma equipe com identidade, que vinha de uma sequência de sete jogos sem derrota, inclusive uma goleada por 6 a 1 sobre a Turquia e uma vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, apesar de não poder contar com seu melhor jogador, David Alaba, que está na Euro como auxiliar técnico devido a uma grave lesão sofrida no joelho.

– Maignan faz defesa decisiva –

A França mostrou rapidamente que em termos de talento não há equipe que se compare a ela na Eurocopa… Assim que começou, um toque de calcanhar de Antoine Griezmann, uma arrancada de Theo Hernandez, a finalização de Mbappé que foi salva pelo goleiro Patrick Pentz (9′) e o drible seco de Ousmane Dembelé.

Mas desde o pontapé inicial ficou claro que não seria fácil bater o time dirigido pelo técnico alemão Ralf Rangnick: bem posicionado e sabendo se impor no jogo físico.

E os austríacos quase abriram o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, em uma bonita jogada coletiva. Depois de cruzamento pela esquerda, o capitão Marcel Sabitzer e Christoph Baumgartner finalizou para uma grande defesa de Mike Maignan, decisivo em seu primeiro jogo como titular da França em um grande torneio.

A resposta dos ‘Bleus’ foi imediata e definitiva, acompanhada por um toque de sorte. Mbappé avançou pela direita, cruzou na área e Wober cabeceou para trás na tentativa de afastar o perigo.

– Sangue, suor e três pontos –

No início do segundo tempo (55′), o camisa 10 deve grande chance de ampliar. Lançado por Adrien Rabiot, Mbappé levou a melhor sobre a defesa austríaca na velocidade, invadiu a área cara a cara com o goleiro e finalizou à esquerda do gol.

Mas o pior estava por vir. O astro da seleção francesa terminou a noite com o nariz quebrado, após um choque com o zagueiro Kevin Danso, conforme apurou a AFP junto a uma fonte próxima ao atacante.

Em tentativa de finalização de cabeça, Mbappé acabou atingindo o ombro do jogador austríaco e teve que ser substituído por Olivier Giroud (90′).

“O nariz dele não está bem. É sem dúvida a parte triste desta noite, embora seja apenas o nariz”, revelou Deschamps.

Sangue, suor e três pontos para a vice-campeã mundial, que precisa melhorar.

