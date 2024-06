França: Casino vende mais 90 lojas em meio à reestruturação financeira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 20:17 Para compartilhar:

A Casino Guichard-Perrachon vendeu mais 90 lojas por um valor empresarial de 345 milhões de euros (US$ 373,8 milhões).

O grupo afirmou nesta sexta, 31, que a alienação segue os acordos alcançados no início do ano com Auchan Retail France, Groupement Les Mousquetaires e Carrefour para vender um total combinado de 287 lojas.

O Casino acrescentou que a alienação das restantes 76 lojas ocorrerá no dia 1 de julho.

Como parte do acordo, os compradores concordaram em manter todos os trabalhadores, enquanto os respectivos benefícios deveriam ser mantidos por um período mínimo de 15 meses.

A Casino tem lutado contra dívidas persistentemente elevadas e uma queda na participação de mercado em seu país de origem. No ano passado, o grupo iniciou negociações com credores para garantir liquidez suficiente para manter as operações em funcionamento.