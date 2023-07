França: Carrefour adquire as marcas Cora e Match por US$ 1,16 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 14:44 Compartilhe

O Carrefour chegou a um acordo com o grupo de varejo belga Louis Delhaize para adquirir as marcas Cora e Match na França por 1,05 bilhão de euros (US$ 1,16 bilhão), um acordo que o grupo disse que fortalecerá sua posição no varejo de alimentos no mercado doméstico.

A varejista francesa disse na quarta-feira, 12, que o negócio traz sinergias potenciais de 110 milhões de euros para ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização anualmente, três anos após a conclusão do acordo, que é esperado para o verão de 2024. A transação também reforçará o lucro ajustado do Carrefour por ação desde o primeiro ano.

Juntas, Cora e Match faturaram 5,2 bilhões de euros em vendas em 2022. As marcas operam 60 hipermercados e 115 supermercados, respectivamente, e contam com cerca de 24 mil funcionários na França.

“Com a aquisição das bandeiras Cora e Match, o Carrefour anuncia sua primeira grande aquisição na França em mais de vinte anos e consolida sua posição de liderança no varejo de alimentos em seu mercado doméstico”, disse o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard.

