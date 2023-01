França apresentará reforma previdenciária, em teste para Macron

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/01/2023 - 13:57 Compartilhe





Por Caroline Pailliez e Leigh Thomas

PARIS (Reuters) – O governo da França delineará nesta terça-feira sua reforma do sistema previdenciário francês, um movimento profundamente impopular que arrisca provocar greves em massa e que testará a capacidade do presidente Emmanuel Macron de promover reformas em seu segundo mandato.

Macron tem dito que os franceses precisam trabalhar mais para equilibrar o orçamento previdenciário do país, que é um dos mais caros do mundo industrializado.





A maioria dos trabalhadores franceses atualmente se aposenta aos 62 anos –alguns cargos considerados perigosos, como policial e guarda prisional, permitem receber uma pensão completa até uma década antes– mas agora a expectativa é de que sejam instruídos a trabalhar por mais dois ou três anos.

Uma coisa é clara: Macron caminha para um confronto com os sindicatos. Todos eles, incluindo a moderada e reformista Confederação Democrática do Trabalho Francesa (CFDT), rejeitam o aumento da idade para aposentadoria.

Para eles, não importa muito se será aos 64 ou 65 anos. Qualquer um deles está fora de discussão.

Em um esforço para acalmar a oposição, Macron ofereceu bondades, incluindo uma pensão mínima garantida de 1.200 euros para novos ingressantes no mercado de trabalho.

Há poucos sinais de que as concessões serão suficientes para conter a oposição pública.

“Estamos determinados a levar essa reforma até o fim”, disse Marc Ferracci, parlamentar da aliança renascentista de Macron. “Cada reforma previdenciária no passado levou a uma forte mobilização nas ruas — então estamos prevendo isso.”





A reforma do sistema previdenciário era um pilar central da agenda de reformas de Macron quando ele ingressou no Palácio do Eliseu, em 2017. Mas o presidente francês arquivou sua primeira tentativa em 2020, à medida que o governo lutava para conter o surto da Covid-19 e salvar a economia.

Desde então, Macron tem perdido sua maioria trabalhista, enquanto os trabalhadores lutam para lidar com o crescente custo de vida.

(Reportagem de Elizabeth Pineau, Leigh Thomas, Caroline Pailliez)

