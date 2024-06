França apresenta pré-lista olímpica sem Mbappé e Griezmann

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Kylian Mbappé e Antoine Griezmann são as duas grandes ausências da pré-lista olímpica de 25 jogadores apresentada nesta segunda-feira (3) pelo técnico Thierry Henry.

Embora ambos tenham expressado o desejo de participar dos Jogos Olímpicos de Paris, seus clubes, Atlético de Madrid e Real Madrid (que deve oficializar a chegada de Mbappé nas próximas horas), anunciaram que não vão liberar os jogadores.

Por outro lado, tanto Mbappé como Griezmann defenderão a França na Eurocopa, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.

“Esta é uma pré-lista para nos prepararmos. Pode evoluir e, na minha opinião, vai evoluir”, disse Henry em entrevista coletiva.

“Tenho que fazer uma lista realista, mesmo sabendo que é virtual”, acrescentou o treinador.

Apesar de poder chamar até três jogadores com mais de 23 anos, Henry só convocou dois nesta lista preliminar: os atacantes Alexandre Lacazette (Lyon) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

A França começará a treinar a partir de 16 de junho e fará dois amistosos contra Paraguai (4 de julho), República Dominicana (11 de julho) e Japão (17 de julho).

O torneio olímpico começa no dia 24 de julho e termina em 9 de agosto. A seleção francesa está no Grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e Guiné.

