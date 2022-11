Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 12:18 Compartilhe

PARIS, 10 NOV (ANSA) – Em mais uma medida de resposta pelo não acolhimento do navio com migrantes Ocean Viking, a França anunciou que vai “aumentar as medidas de controle das fronteiras” com a Itália. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou ainda que o país “cobrará todas as consequências” pelo comportamento italiano também em outros aspectos da “relação bilateral. (ANSA).

