França anuncia medidas para acalmar tensões no setor agrícola

A ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, anunciou neste sábado (30) uma série de medidas a favor dos agricultores em uma tentativa de acalmar as tensões crescentes no setor.

Entre as medidas anunciadas pela ministra está a criação de um conselho para agilizar os pedidos de comercialização de certos produtos, com o objetivo de responder às necessidades mais urgentes de determinados cultivos.

A agência de vigilância sanitária francesa (ANSES) tem sido fortemente criticada pelos sindicatos do setor por ter proibido ou restringido o uso de alguns pesticidas.

Também foram anunciadas medidas para acelerar a implementação de projetos de pecuária e “encurtar os prazos”.

“Os agricultores estão fartos das proibições, procedimentos, normas” que “minam a competitividade dos empreendimentos”, disse Genevard à AFP.

Há semanas os agricultores franceses protagonizam protestos para pedir o fim das “travas” administrativas e denunciar o acordo comercial em negociação entre a União Europeia e o Mercosul, ao temer uma “concorrência desleal” dos agricultores de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

A partir de 10 de dezembro, está prevista uma nova mobilização “para denunciar as baixas receitas agrícolas”.

A ministra anunciou as medidas durante uma visita a uma produção de leite no centro da França, onde afirmou que espera se reunir com os sindicatos mensalmente para “acabar, metodicamente, com todos os freios à produção”.

Os sindicatos FNSEA e JA se disseram satisfeitos com os anúncios que “vão no bom caminho”, mas advertiram que será preciso ver seu “efeito concreto no dia a dia” dos agricultores.

