França anuncia destruição de quatro barcos brasileiros por ‘pesca ilegal’

As Forças Armadas da França destruíram em junho quatro barcos brasileiros inspecionados por “pesca ilegal” na costa da Guiana Francesa e prenderam os capitães, anunciaram as autoridades do território francês na América do Sul.

A operação aconteceu de 5 a 16 de junho. Cinco barcos “originários do Brasil” foram submetidos a um controle por “pesca ilegal em águas territoriais francesas”, afirmou na segunda-feira o prefeito da Guiana Francesa, Antoine Poussier, em um comunicado.

Quatro das cinco embarcações inspecionadas foram “destruídas” e seus capitães foram “detidos e receberam uma intimação judicial”, acrescentou a nota.

A operação permitiu a apreensão de 7,5 toneladas de pescado e 28 quilômetros de redes.

A luta contra a pesca ilegal representa um desafio para as autoridades francesas nesta região fronteiriça com o Brasil.

Segundo a prefeitura da Guiana Francesa, desde o início do ano 10 embarcações utilizadas para a pesca ilegal foram destruídas.

