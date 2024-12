Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 18:01 Para compartilhar:

PARIS, 6 DEZ (ANSA) – O governo francês afirmou nesta sexta-feira (6) que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul “permanece inaceitável no seu estado atual”.

“A Comissão concluiu o seu trabalho de negociação com o Mercosul, tem responsabilidade por isso, mas o acordo não está assinado nem ratificado. A história, portanto, não acabou. Não há entrada em vigor do acordo com o Mercosul”, disse o palácio do Eliseu. (ANSA).