Fracasso de bilheteria antecipa ‘Coringa 2’ no streaming

NOVA YORK, 15 OUT (ANSA) – O casal Lady Gaga e Joaquin Phoenix continua não encantando o público. O filme “Coringa: Delírio a Dois” caminha para uma perda econômica catastrófica, de até US$ 220 milhões, durante sua permanência nos cinemas, informaram analistas do setor, citados pela Variety, nesta terça-feira (15).

Para conter o problema, menos de um mês após seu lançamento nas telonas, a produção ficará disponível nas plataformas de streaming a partir de 29 de outubro.

Até agora, “Joker 2” arrecadou pouco mais de US$ 51 milhões nos Estados Unidos e US$ 165 milhões em todo o mundo. Em comparação com 2019, três dias após seu lançamento, “Joker” arrecadou mais de US$ 96 milhões de dólares no território americano e 248 milhões em todo o mundo.

Ao final de sua passagem pelos cinemas, “Coringa: Delírio a Dois” não chegará nem perto de atingir esses números. Na verdade, estima-se que existam 65 milhões nos Estados Unidos e entre 210 e 215 milhões em todo o mundo.

O filme custou US$ 200 milhões para ser produzido, enquanto cerca de 100 milhões foram gastos com despesas para a promoção.

Segundo a Variety, para atingir o ponto de equilíbrio, considerando também os custos dos cinemas, “Joker 2” teria de faturar US$ 450 milhões. O primeiro filme acabou sendo um sucesso global, ultrapassando um bilhão de bilheteria, recorde para um longa proibido a menores de 17 anos.

Para a Warner Bros, foi uma das adaptações cinematográficas de quadrinhos mais lucrativas de todos os tempos. (ANSA).