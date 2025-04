FPF proíbe símbolos de organizadas do Corinthians em estádios de SP após final com o Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou a recomendação do Ministério Público e publicou uma portaria, nesta quarta-feira, que proíbe a entrada de qualquer indumentária e objetos, como faixas e bandeiras, que identifiquem associados de seis torcidas organizadas do Corinthians. O veto, válido até o final de 2025, é uma punição em razão dos sinalizadores que foram acesos e atirados ao gramado durante a final do Paulistão, em que o time alvinegro se tornou campeão em cima do rival Palmeiras, na Neo Química Arena.

A portaria entrou em vigor já nesta quarta, data em que o Corinthians enfrentou o Huracán pela Copa Sul-Americana, em Itaquera, e é direcionada às uniformizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.

Em publicação nas redes sociais, os Gaviões da Fiel orientaram seus membros a irem ao estádio vestindo a “camisa da proibição”, uma versão da camisa da torcida uniformizada estampada apenas com o símbolo do Corinthians. No mesmo comunicado, dizem que “nosso departamento jurídico já está avaliando a situação”.

“Nesta quarta-feira (2), fomos surpreendidos com a Portaria FPF nº 093/25, que atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, proibindo a entrada nos estádios de qualquer vestimenta e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados do Gaviões da Fiel e de todas as torcidas organizadas do Corinthians”, diz a nota.

“Diante disso, já na partida de hoje, estaremos nas arquibancadas apoiando o Corinthians durante os 90 minutos com a camisa da proibição. Pedimos a colaboração de todos para formar o MAR NEGRO: vista sua CAMISA DA PROIBIÇÃO ou camisa preta do Corinthians e ajude a divulgar essa mobilização. Evite bonés coloridos. Evite camisas de bairros e quebradas. Gavião, faça a sua parte”, conclui.

Nos minutos finais da partida com o Palmeiras, na quinta-feira, dia 27 de março, torcedores organizados acenderam sinalizadores na arquibancada Norte da Neo Química Arena e alguns atiraram os objetos no gramado. Um deles, inclusive, quase atingiu o zagueiro corintiano Gustavo Henrique. O jogo precisou ser interrompido mais de uma vez, e o árbitro Matheus Delgado Candançan deu 19 minutos de acréscimos.

Candançan registrou, por parte da torcida, três eventualidades: a primeira, aos 74 minutos, a respeito de um chinelo, atirado pela torcida corintiana, em direção à área de aquecimento do Palmeiras; as duas últimas, sobre o uso dos sinalizadores.