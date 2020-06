FPF lança leilão solidário para ajudar comunidades carentes, atletas e árbitros

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou neste domingo um leilão solidário para ajudar comunidades carentes, atletas e árbitros do futebol paulista durante a pandemia do novo coronavírus. Chamada de “Assistência de Craque”, a ação vai contar com apoio de grandes nomes da modalidade, como Neymar, Gabriel Jesus e Kaká.

Cada jogador deve doar um item do seu acervo pessoal ou uma “experiência única” para os torcedores para o leilão que acontece no site leilaofpf.com.br. Metade do valor arrecadado será destinado para atletas e árbitros que recebiam até dois salários mínimos por mês antes da crise e os outros 50% para instituições que atuam nas comunidades de Paraisópolis e Heliópolis.

“Passamos por um dos momentos mais difíceis da nossa história, a covid-19 faz milhares de vítimas diariamente e atinge a todos direta ou indiretamente. Precisamos agir agora, e este passo inicia uma corrente de solidariedade. Essa é a maior força do futebol paulista, a união de todos”, diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O leilão terá duração de um mês. O pontapé inicial da campanha será dado pelo tetracampeão Mauro Silva, vice-presidente da FPF, seguido por Raí, Gabriel Jesus e Neymar. Todos eles vão divulgar vídeos nas redes sociais.

