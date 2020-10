FPF lamenta placar de 29 a 0 e promete cobrança à gestão do Taboão Em nota, Federação Paulista se posicionou sobre o episódio da última quarta, em Barueri, e se comprometeu a ajudar atletas do Taboão da Serra com toda estrutura necessária

A Federação Paulista se manifestou publicamente após o episódio da última quarta-feira, quando o São Paulo goleou o Taboão da Serra, por 29 a 0, na segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Em nota, a FPF lamentou a situação, reconheceu que não houve a fiscalização necessária no trabalho da equipe da Grande São Paulo e prometeu cobrar a gestão do CATS.

– A FPF reconhece que um controle mais rigoroso poderia evitar a exposição negativa das atletas e da comissão técnica, ocasionada por um inadmissível descaso do clube com sua equipe. Nos solidarizamos com todo o time pelo espírito esportivo e respeito, evidenciados pela sensata e emocionante entrevista da capitã Nini.

Em Barueri, o São Paulo demonstrou uma grande superioridade técnica e física. O clube do Morumbi está treinando desde o começo da temporada e está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Já o Taboão tinha menos de um mês de trabalho e as atletas não são remuneradas para exercerem sua profissão.

– Nesta sexta-feira, a coordenadora de Futebol Feminino da FPF, Ana Lorena Marche, visitará a equipe do Taboão da Serra, em Embu, local de treinamento. Cobraremos medidas do CATS e ajudaremos a equipe com toda estrutura que for necessária e possível, como materiais esportivos e outros itens essenciais – pontuou a FPF em sua nota à imprensa.

