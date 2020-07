FPF faz pedido oficial ao governo de SP pelo retorno do Paulistão no dia 22 de julho Federação oficializou requerimento ao governador João Dória, que é contrário ao retorno do futebol por enquanto

A Federação Paulista de Futebol oficializou o pedido para o governo do estado de São Paulo para que o Campeonato Paulista seja retomado a partir do dia 22 de julho. A informação é do “GloboEsporte.com”.

O plano da federação é que a competição seja retomada com partidas às quartas-feiras e aos domingos. Caso o governador João Dória aprove o pedido, o Estadual se encerraria no mesmo fim de semana que marca o início do Campeonato Brasileiro, por volta do dia 8 de agosto.

Sem jogos oficiais desde o dia 16 de março por conta do COVID-19, o protocolo criado pela FPF prevê medidas de prevenção para evitar a contaminação dos envolvidos nas partidas. Sem público, a intenção é isolar todas as delegações dos 16 times da Série A1 antes das partidas e testá-los separadamente.

A competição seria jogada para terminar as duas rodadas restantes da primeira fase, os jogos únicos das quartas de final e das semifinais, além dos dois jogos da finalíssima.

