FPF define datas e locais das semifinais do Paulistão; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na manhã desta terça-feira, 04, em reunião virtual, as datas e locais das semifinais do Campeonato Paulista deste ano.

A partida entre Corinthians e Santos será disputada no próximo domingo, 09, às 18h30, na Neo Química Arena.

Na segunda-feira, 10, será a vez de Palmeiras e São Paulo entrarem em campo no Allianz Parque para definir o segundo finalista da competição. O jogo será realizado às 21h35.

Corinthians e Palmeiras tiveram melhor campanha ao longo do torneio e por isso poderão disputar as semifinais em suas respectivas casas.

Apesar da vantagem do mando, o regulamento do Paulistão prevê decisão por pênaltis em caso de empate.

São Paulo se posiciona contra jogo na segunda-feira

O São Paulo publicou em suas redes sociais uma nota em protesto ao jogo contra o Palmeiras ser realizado na segunda-feira. A decisão da escolha da data foi tomada porque o Verdão não poderá utilizar o Allianz no sábado, 08, já que o estádio será palco do show da banda Offspring na mesma data.

“O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente”, escreveu o São Paulo em suas redes sociais.