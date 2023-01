Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 9:18 Compartilhe





A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou os detalhes sobre o confronto do Santos pela terceira fase da Copa São Paulo 2023. A equipe do técnico Orlando Ribeiro vai enfrentar o Bahia neste domingo (15), às 10h30, no Bruno José Daniel, em Santo André.

Na primeira fase, os Meninos da Vila venceram o São Raimundo-RR por 3 a 1 e o Falcon-SE por 2 a 0, mas perderam para o Santo André por 3 a 0. Com o revés, o Peixe terminou na segunda colocação do Grupo 26, e enfrentou o EC São Bernardo na segunda fase.



Nesta sexta-feira (13), o Peixe venceu o clube do ABC Paulista por 2 a 1, com gols do lateral-esquerdo Kevyson e do artilheiro Deivid.

Para essa fase da competição, a expectativa do Alvinegro Praiano é que o zagueiro Derick retorne. Por outro lado, o também defensor Jair Cunha está fora de toda competição e deve voltar apenas no final do ano.

O camisa 6 sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito.

Veja os resultados do Santos na Copa São Paulo:

Santos 3 x 1 São Raimundo-RR – Deivid, Fernandinho e Paulo Cesar

Santos 2 x 0 Falcon-SE – Weslley Patati e Ivonei

Santos 0 x 3 Santo André

Santos 2 x 1 EC São Bernardo – Kevyson e Deivid



