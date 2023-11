FPA: suplementação de R$ 500 milhões para seguro rural é o mínimo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 17:11 Para compartilhar:

Brasília, 21 – O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), afirmou que a suplementação de R$ 500 milhões para o orçamento do seguro rural deste ano é o “mínimo”. O pedido de recurso extra, feito pelo Ministério da Agricultura, será avaliado na tarde desta terça-feira pela Junta de Execução Orçamentária (JEO). “Este valor está muito aquém. Pedimos R$ 2,5 bilhões para seguro rural este ano. A complementação de R$ 500 milhões é o mínimo”, disse em coletiva de imprensa após a reunião semanal da bancada ruralista. “As informações, por parte do Ministério da Fazenda, não são positivas em relação aos recursos”, acrescentou.

Lupion defendeu que o governo libere pelo menos a verba complementar de R$ 500 milhões em virtude das condições adversas que o agronegócio enfrenta, com seca no Norte e enchentes no Sul, o que totalizaria cerca de R$ 1,4 bilhão neste ano.

Para 2024, o pedido da frente é de liberação de R$ 2 bilhões para o prêmio do seguro rural no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “A conversa com o relator da LDO, deputado federal Danilo Forte (União-CE), é positiva. Ele acatou parte das emendas do setor e garante parte dos recursos orçamentários para o setor. Não podemos fazer com que o produtor rural pague pelo déficit de gastos”, acrescentou Lupion.

Para Lupion, o Ministério da Agricultura precisa se impor em relação ao orçamento previsto para a agropecuária em reuniões como a da JEO e apresentar os pleitos do setor. “Se o próprio Ministério pede auxílio à frente é porque a interlocução com a Fazenda e com o Planejamento não está funcionando”, disse Lupion, mencionando a presença do assessor especial do ministro Carlos Fávaro, Carlos Ernesto Augustin na reunião da bancada.

