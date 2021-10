Foz goleia Marechal e se classifica em primeiro no grupo C da LNF

Em duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil para todo o país na manhã deste domingo, o Foz Cataratas goleou o Marechal Futsal por 7 a 2 no encerramento do grupo C da Liga Nacional de Futsal. As duas equipes paranaenses entraram em quadra já classificadas para os playoffs e agora aguardam pelos adversários na próxima fase.

Focado em conseguir a primeira colocação do grupo, o Foz não deu chances ao adversário, abrindo 3 a 0 já no primeiro tempo. Na segunda etapa, a vantagem chegou a 5 a 0, quando finalmente o Marechal esboçou uma reação. Porém, não houve tempo suficiente para diminuir o estrago. O placar foi fechado em 7 a 2. Os gols da equipe de Foz do Iguaçu foram marcados por William Brandão(3), Pedro Beraldo (2), Willian Mineiro e Biel. Gui Falcão e Biro descontaram. O resultado fez o Foz Cataratas superar o Campo Mourão (também do Paraná) e garantir a ponta da chave após 14 rodadas disputadas.

O grupo C se encerrou com os seguintes times classificados: Foz Cataratas, Campo Mourão, Marechal, Tubarão, Minas e Praia Clube. O grupo B também já tem todos os qualificados à próxima fase. São eles ACBF, Cascavel, Joinville, Atlântico e Blumenau.

Resta apenas uma vaga do grupo A para ser definida. E será em confronto direto. Corinthians e Jaraguá se encaram às 18h desta segunda (11), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, para decidir quem ficará com a quinta e última vaga. Estão classificados Magnus, Joaçaba, São José e Santo André Intelli.

Saiba mais