Foxconn supera expectativa de lucro em balanço do 4º trimestre, puxada por investimentos em IA

A fabricante de computadores e produtos eletrônicos Foxconn Technology Group relatou um aumento de 33% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023, e prevê um crescimento significativo este ano, impulsionado por investimentos em inteligência artificial.

A Foxconn, cujos clientes incluem Apple, Sony e outras empresas de tecnologia, havia fornecido anteriormente uma perspectiva cautelosa para 2024, mas disse hoje que o boom da IA permitiria um crescimento significativo. A Foxconn fabrica servidores e outros dispositivos usados em aplicações de IA.

A Foxconn, formalmente conhecida como Hon Hai Precision Industry, disse que o lucro líquido no último trimestre de 2023 aumentou para cerca de 53 bilhões de dólares taiwaneses, superando as estimativas dos analistas. Além disso, a companhia disse que espera que os negócios em seu segmento de eletrônicos de consumo permaneçam praticamente estáveis este ano em comparação com 2023.

