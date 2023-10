Foxconn, fornecedora da Apple, enfrenta investigações na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 8:43 Para compartilhar:

A Foxconn, uma das maiores fornecedoras da Apple, disse que está cooperando com autoridades chinesas, após uma mídia estatal chinesa informar que a empresa de eletrônicos enfrenta investigações por impostos e uso de terra na China.

O jornal estatal Global Times reportou no domingo (22) que autoridades tributárias chinesas estão analisando instalações da Foxconn no sul da província de Guangdong e leste da Jiangsu, enquanto autoridades de recursos naturais lideram investigações sobre uso de terra nas províncias de Henan e Hubei. De acordo com a última lista de fornecedores da Apple, a Foxconn fabrica para a Apple em três das províncias citadas.

A Foxconn, conhecida formalmente como Hon Hai Precision Industry, emitiu uma declaração no mesmo dia respondendo aos relatos da mídia sobre as investigações das autoridades chinesas e afirmando seu compromisso de cumprir a lei. “Cooperaremos ativamente com as unidades relevantes no trabalho e nas operações relacionadas”, disse o comunicado.

O fundador da Foxconn, Terry Gou, deixou o conselho de diretores da empresa em setembro, dias após anunciar sua candidatura na corrida presidencial de Taiwan. Os críticos de Gou dizem que seus interesses comerciais na China o tornam suscetível à pressão de Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires

