Fox Sports transmite final da Europa League entre Manchester United e Villarreal nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (26), o Fox Sports transmite com exclusividade para todo Brasil a final da UEFA Europa League. Manchester United e Villarreal decidirão o torneio continental na Arena Gdansk, na Polônia. A partida será disputada a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo com narração de Paulo Andrade e comentários de Gian Oddi e Zé Elias.

Esta será a quinta vez na história do torneio continental em que ingleses e espanhóis duelarão pela taça da competição. Nas outras quatro ocasiões, foram três vitórias para times ibéricos e uma para um britânico, exatamente na primeira, quando o Liverpool derrotou o Alavés em 2001.

O Manchester United conta com o talento de Bruno Fernandes, Paul Pogba e da jovem estrela Marcus Rashford para conquistar o seu segundo título da Liga Europa. O time inglês ficou com o vice-campeonato da Premier League e busca finalizar a temporada com o título continental.

Sétimo colocado da La Liga, o Villarreal terá a oportunidade de conquistar o maior título de sua história nesta quarta-feira. Além disso, com a vitória, o time também se classificará para a próxima edição da UEFA Champions League e para isso conta com o talento de Gerard Moreno, atacante que foi um dos protagonistas do campeonato espanhol ficando em terceiro lugar na artilharia, atrás apenas de Messi e Benzema.

