Fotos de Sebastião Salgado são exibidas ao ar livre na Itália

RAVENNA, 8 ABR (ANSA) – As reproduções de algumas fotografias da exposição “Êxodos – Humanidade em movimento”, do jornalista brasileiro Sebastião Salgado, foram incluídas em uma galeria ao ar livre em Ravenna, na Itália.

Com isso, moradores e turistas da cidade romagnola poderão entrar em contato com algumas das imagens mais icônicas de Salgado. Elas foram exibidas na via Zirardini, na região central do município.

O público também pode ver as 180 fotografias do brasileiro em uma exposição no Museu de Arte de Ravenna (MAR). A mostra foi inaugurada em 22 de março, mas permanecerá aberta até o dia 2 de junho.

“Êxodos – Humanidade em movimento” tem curadoria da mulher do artista, Lélia Wanick Salgado, e é composto por várias seções de caráter geopolítico. (ANSA).