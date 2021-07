Fotos: Ana Paula Arósio, Cameron Diaz e mais artistas que desistiram da carreira

Enquanto muitos sonham com a fama, alguns artistas que chegaram lá preferiram voltar a ter uma vida anônima e comum. É o caso de famosos como Ana Paula Arósio, Cameron Diaz, Mario Lago e Alec Baldwin, por exemplo.

Veja a seguir o que fez essas e outras personalidades desistirem da carreira artística:

Ana Paula Arósio

Ela iniciou a carreira como modelo, aos 12 anos, até estrear na TV, na novela “Éramos Seis”, em 1994, no SBT. Na Globo, brilhou como Hilda Furacão (1998), na série homônima, e protagonizou Terra Nostra (1999) e Esperança (2002), por exemplo. Gravando cenas da novela “Insensato Coração”, ela abandonou o projeto (deixando o diretor Dennis Carvalho inconformado), e desisitiu de vez da fama, indo morar em uma fazenda e, posteriormente, no interior da Inglaterra com o marido.

Cameron Diaz

Sucessos de bilheteria como “O Máskara” e “O Casamento do Meu Melhor Amigo” não foram suficientes para segurar a atriz na carreira artística. Aos 45 anos, ela simplesmente decidiu se aposentar, ser mãe e se dedicar à Avaline, marca de vinho orgânico que ela fundou com a empresária Katherine Power.

Luma de Oliveira

Luma de Oliveira estreou nas passarelas aos 16 anos, fez diversos trabalhos internacionais e, inclusive, posou nua. Ela foi casada com Eike Batista e se envolveu em inúmeras polêmicas até deixar a vida de modelo para trás.

Lídia Brondi

Após fazer muito sucesso em novelas da Globo, como “Vale Tudo” e “Dancin Days”, Lídia Brondi largou tudo, em 1992, para se dedicar à profissão de psicóloga e ao casamento com o também ator Cássio Gabus Mendes. Ele, no entanto, segue até hoje na vida artística.

Sean Connery

Sean Connery chegou ao auge ao protagonizar um filme de James Bond, e recebeu o título de Sir pela Rainha da Inglaterra, mas isso não foi o bastante para mantê-lo interessado em Hollywood.

Ana Lilian de La Macorra

Intérprete da personagem Paty no seriado “Chaves”, Ana Lilian ainda é famosa entre o público mexicano. Mas, mesmo com o enorme sucesso internacional e atemporal da atração, após o fim das gravações do programa, a atriz resolveu deixar a carreira artística de lado e seguir como psicóloga.

Freddie Prinze Jr

Galã dos anos 90, Freddie Prinze Jr protagonizou o filme “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado”, além de ter se destacado como o protagonista Fred de “Scooby Doo”.

Mario Gomes

Há dúvidas se foi Mário Gomes que decidiu desistir de ser ator de novelas ou se ele foi preterido pelas emissoras de TV. O certo é que ele parou de atuar depois de fazer muito sucesso e passou a vender sanduíches na praia.

Alec Baldwin

Um dos atores mais polêmicos de Hollywood, Alec Baldwin se envolveu em inúmeros escândalos familiares e, em 2014, declarou estar insatisfeito com o próprio trabalho, abandonando de vez os estúdios de filmagens.

Cecília Dassi

Sucesso no folhetim “Por Amor” como intérprete da personagem infantil Sandrinha, ela também se dedicou à psicologia e, em 2012, explicou a decisão de seguir essa nova profissão. “’Você tinha que voltar a fazer novela’, ‘Poxa você era tão talentosa, sinto sua falta na telinha’. Não quero ser indelicada com quem fala isso, mas acho que precisamos falar sobre as expectativas que os outros criam pra nós. Sou muito mais feliz com meu trabalho hoje, na clínica e na internet, sou realizada e orgulhosa, enxergo com brilho nos olhos meu futuro profissional e tudo que quero realizar…”, disse.

