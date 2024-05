Fotos: à venda por R$ 4,5 milhões, mansão de Caio Blat é apelidada de ‘casa na árvore’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 10:49 Para compartilhar:

Recentemente, Caio Blat, de 43 anos, voltou a falar sobre sua mansão, que está à venda no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Disponível por R$ 4,5 milhões, a propriedade do ator e diretor também é locada por temporada na plataforma Airbnb.

“Essa casa foi um grande sonho da minha vida. Eu sou louco por arquitetura. Construí durante muitos anos, me dediquei junto com a Maria Ribeiro. Eu era casado com ela. Moramos lá, tivemos filho, fomos felizes. Mas, depois que a gente se separou, a gente saiu de lá, é uma casa muito grande. Ela tem funcionado bem para locação […] Tenho muita vontade de vender para começar um outro momento da minha vida”, explicou o artista.

Blat adquiriu o terreno aos 18 anos, e construiu a propriedade ao longo do tempo. A casa, que fica em um condomínio fechado e no topo de um morro, foi projetada pelo arquiteto Jorge Mario Jáuregui e tem vistas de tirar o fôlego dos dois lados — tendo sido, inclusive, cenário de diversos clipes de música.

No Airbnb, a propriedade apelidada de “casa na árvore” tem diárias que podem chegar a R$ 1.750.

Veja fotos:

Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Casa de Caio Blat (Reprodução/Airbnb) Previous Next

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Blat (@caio_blat)