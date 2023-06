Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 16:32 Compartilhe

Um registro feito pela jornalista Gabriela Biló mostrou uma ‘lista de recomendações’ do coronel de artilharia do Exército Jean Lawand Júnior, que presta depoimento nesta terça-feira (27) na Comissão Parlamentar Mistas de Inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. Em letras maiúsculas, dicas como Não Aloprar, Oração e Cara Serena aparecem num papel A4 nas mãos do depoente.

O coronel teve reveladas conversas com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid. Veja o post da fotojornalista:

O coronel Jean Lawand Junior na CPI de 08 de janeiro com pasta com instruções onde lê-se :

Se Alimentar

Nao Aloprar

Nao Gesticular

Sem Cagoete

Nao Perca o Emocional

Maõs Juntas

Oracão

Cara Serena

pic.twitter.com/UdzECLXuBK — Gabriela Biló (@gabrielabilo1) June 27, 2023

Quem é Jean Lawand Júnior

Formado na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Sul do Estado do Rio de Janeiro, o coronel de artilharia do Exército Jean Lawand Júnior, de 51 anos, é citado em investigações da Polícia Federal (PF) como um dos militares do alto escalão das Forças Armadas que incentivou uma tentativa de golpe de Estado após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PF) nas eleições do ano passado.

Em mensagens, Lawand aparece cobrando o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para que fosse colocado em prática um plano, em oito etapas, para que as Forças Armadas assumissem o comando do País diante da derrota do ex-presidente nas urnas.

“Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem, que o povo está com ele (…). Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do Comandante Supremo”, afirmou Lawand ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro por mensagem.

Com informações da Agência Estado.

