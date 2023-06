Fotógrafo resgata clique nu de Alessandra Negrini de 23 anos atrás

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 21:12 Compartilhe

Considerada uma das mulheres mais sexys do Brasil no auge de seus 52 anos de idade, a atriz Alessandra Negrini teve uma foto nua, feita para a revista Playboy, compartilhada no Instagram pelo fotógrofo Bob Wolfenson, responsável pelo ensaio.

A imagem, que mostra a atriz totalmente nua deitada em uma sofá vermelha, foi feita quando Negrini tinha 29 anos, no ano de 2.000, quando ela tinha 29 anos.

“E para começar o sábado, a beleza de Alessandra Negrini”, escreveu o fotógrafo na legenda.

Na época do ensaio, Negrini estava no ar na minissérie “A Muralha”, da TV Globo. As fotografias foram feitas em áreas de prostituição do Rio de Janeiro, como algumas ruas de Copacabana e da Lapa. A edição da revista ficou tão famosa que virou item de colecionador.

Confira a imagem:

