Fotógrafo é atingido por bomba em confusão durante final da Copa do Brasil

Da Redação 11/11/2024 - 8:15

A final da Copa do Brasil 2024 foi marcado pelo título do Flamengo e também pelo vandalismo por parte de torcedores do Atlético-MG. Uma das bombas arremessadas ao gramado da Arena MRV, durante a decisão, atingiu um fotógrafo que trabalhava atrás de um dos gols.

O profissional atingido é Nuremberg José Maria, de 67 anos de idade. Segundo informações preliminares, divulgadas pelo ge, ele teria fraturado três dedos do pé, além de cortes na mesma região. Ele levado a um hospital da cidade. Ainda de acordo com o ge, Nuremberg teve o pé enfaixado e deverá passar por uma cirurgia.

A Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais divulgou uma nota de repúdio sobre o ocorrido na Arena MRV neste domingo, 11.

“A ARFOC-MG (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais) vem a público expressar seu veemente repúdio aos acontecimentos na Arena MRV durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil.

Mais uma vez, os fotógrafos e todos os demais profissionais de imprensa (repórteres e cinegrafistas) que estavam trabalhando neste jogo se viram vítimas de atos violentos e covardes de torcedores do Atlético-MG. Todos, sem exceções, tiveram a integridade física ameaçada, inclusive os seguranças do estádio, que ali estavam para garantir a segurança.

Os associados da ARFOC-MG, ARFOCs Rio, São Paulo e os demais profissionais de imprensa foram atingidos por bombas, copos de cerveja, refrigerante e água, lançados por torcedores. Um dos associados teve o banco quebrado devido à explosão de uma bomba e os equipamentos danificados pela água. Outros fotógrafos também relataram a mesma situação.

O caso mais grave foi de um fotógrafo atingido por uma bomba que explodiu debaixo de seu pé. Ele precisou ser socorrido e levado para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia após sofrer fraturas em três dedos, rompimento de tendões e cortes no pé.

A ARFOC-MG já havia relatado problemas dessa natureza à administração da Arena MRV, onde foram acertados que medidas de segurança seriam implementadas. Mas, se foram, não são suficientes.

Enfim, a ARFOC-MG presta solidariedade a todos os seus associados e demais profissionais de imprensa atingidos pelos atos violentos promovidos por vândalos travestidos de torcedores do Atlético-MG e cobra da ARENA MRV e do Atlético-MG medidas que assegurem e preservem a integridade física de seus associados, bem como de seus equipamentos.”

