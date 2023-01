Fotógrafo de Lula lamenta vandalismo em Brasília e relata roubo de equipamentos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2023 - 23:33 Compartilhe

Os atos violentos em Brasília causaram depredação em diversos locais da capital federal. Criminosos invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto no último domingo (8).





Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar o vandalismo, inclusive com roubo de seus equipamentos e alguns trabalhos. Com um vídeo, o artista mostrou detalhes da depredação em Brasília

“Sou fotojornalista há mais de 30 anos e nunca vi tamanha barbárie. A destruição está por toda parte. Levaram minhas máquinas fotográficas, lentes, drone. Levaram parte do meu trabalho. Não são apenas objetos subtraídos e outros depredados. É a nossa história, a nossa memória”, escreveu.





