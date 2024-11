Fotógrafo das famosas é acusado de matar mulher com peso de crossfit

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 7:29 Para compartilhar:

Benjamin Lozovsky, de 41 anos de idade, está sendo acusado de matar uma mulher com peso de crossfit. Ele já fotografou celebridades como Madonna, 66, e Emma Stone, 36, e agora vai responder judicialmente pelo assassinato de Jacklyn Timinski, de 37.

O fotógrafo teria usado um kettlebell – nome do aparelho de treinos – para golpear a vítima até a morte. Ele foi encontrado nu e ensanguentado do lado de fora da casa de Jacklyn, no bairro do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos.

A polícia acredita que Lozovsky e a vítima usaram drogas na residência dela, acabaram se desentendendo e ele a atacou. O réu segue detido à espera do julgamento, que deverá ocorrer em janeiro de 2025.

Sabina Lozovsky, mãe de Benjamin, alega que o filho agiu em legítima defesa e nega que ele seja usuário de drogas.

“Benjamin era um fotógrafo que tinha uma demanda inacreditável. Conhecia todos os designers, todos os cantores. Ela [Jacklyn] era uma garota bonita e legal, que o convidou para sua casa no Bronx, e ele [simplesmente] a acompanhou. Ele não usa drogas”, declarou ao jornal “Daily News”.

Lozovsky encerrou a carreira de fotógrafo em 2020, após sofrer uma lesão grave que o deixou impossibilitado de manusear câmeras.