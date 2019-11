Fotógrafo da AFP recebe prêmio por imagem de imigrantes hondurenhos

O prêmio de jornalismo de Varenne, concedido anualmente na França, distinguiu o fotógrafo mexicano Guillermo Arias, da AFP, em uma de suas categorias por uma imagem de imigrantes hondurenhos.

Premiada na categoria internacional de fotos, a imagem de Arias foi feita em outubro de 2018 e mostra uma caravana de migrantes atravessando uma ponte no sul do México.

Arias já foi premiado com o Visa de Ouro no festival internacional Visa para a Imagem, em Perpignan, por seu trabalho nas caravanas de migrantes da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos através do México.

Os prêmios Varenne anunciados desde 1989 pela Fundação que leva o mesmo nome também distinguiram outro fotógrafo da AFP, Luis Tato, com um prêmio especial do júri pela imagem de um menino Fulani na Nigéria.

Franck Seguin, do jornal esportivo L’Equipe, também foi recompensado na foto por uma imagem do apneísta francês Guillaume Néry, e Pierrick Delobelle, do jornal regional Berry Républicain.

O grande prêmio internacional foi concedido ex aequo ao jornalista multimídia Noorullah Shirzada, colaborador da AFP, por uma reportagem sobre sete crianças da mesma família mutiladas por um míssil em Jalalabad, no Afeganistão; e Florian Le Moal, da France 2, por sua reportagem “Afeganistão, candidatas”.