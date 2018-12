Foto mostra João de Deus após ser preso

Uma foto mostra o médium João de Deus ao ser registrado no dia 16 de dezembro no sistema penitenciário depois de ser preso suspeito de abusos sexuais. Ele está há 13 dias detido no Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia, e nega os crimes. As informações são do G1.

João de Deus não tem alimentação especial. Sua refeição, assim como de todos os demais presos, é composta de arroz, feijão, carne, salada e sobremesa, sendo um doce ou uma fruta. Segundo o G1, ele recebe os medicamentos necessários para os problemas cardíacos que tem.

O Ministério Público denunciou na última sexta-feira (28) o médium pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. O órgão pretende oferecer novas denúncias contra João de Deus após receber o depoimento de centenas de mulheres.