Foto inédita de Garrincha é divulgada 41 anos depois; veja Registro de 1980 mostra a lenda do futebol brasileiro em um evento festivo no Acre

Uma foto inédita de Mané Garrincha foi divulgada na última quinta-feira. No registro publicado pelo desportista Afrânio Moura, o ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira aparece acompanhado de jogadores de futsal durante um evento de 1980, na antiga Fundação Bem-Estar de Assistência Social do Acre (Funbesa), em Rio Branco (AC). A informação é do ‘ge’.

Garrincha (camisa branca) ao lado de jogadores de futsal (Foto: Reprodução/Facebook)

Na ocasião, Garrincha visitou a capital do Acre a pedido da Legião Brasileira de Assistência (LBA), que tinha núcleos sociais voltados ao esporte e à juventude.

– Foi a inauguração, se eu não estou equivocado, da quadra poliesportiva que tinha na Funbesa naquele ano, onde era um espaço de atividades físicas. Eram desenvolvidas muitas atividades e ele estava presente – disse Afrânio Moura, que é o terceiro jogador agachado da esquerda para direita, em entrevista ao ‘ge’.

– Nesse dia uma das atividades foi um torneio de futsal da comunidade local e nós, que estamos presentes nesse registro fotográfico, fizemos uma equipe e participamos e fizemos esse registro com o Garrincha. Na verdade ele jogou nesse evento, ele veio representando os programas sociais e abrilhantou essa atividade – completou.

+ Veja a posição do seu time na Série B do Brasileiro!

Em 1982, Mané Garrincha já estava aposentado há quase oito anos. Ídolo do futebol, o desportista relatou ao ‘ge’ que a ida do ex-jogador foi um marco para a cidade.

Maior nome da história do Botafogo, o camisa 7 foi bicampeão mundial pela Seleção Brasileira.

E MAIS:

E MAIS:







Veja também