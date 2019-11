Fórum vai debater carreira profissional na quarta-feira

Com o objetivo de promover o debate sobre os desafios da empregabilidade, a Estácio organizará o 1º Fórum Nacional de Carreiras. O evento ocorrerá na próxima quarta-feira, no campus Estácio Centro I, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, das 10h às 12h.

O debate contará com a presença de especialistas do mercado, como Erika Tabacniks, gerente de Sucesso do Cliente na América Latina do LinkedIn; Cristiane Carvalho, diretora de RH da Microsoft; e Yugo Motta, gerente da Coca-Cola.

“O I Fórum Nacional de Carreiras é uma proposta da Estácio para apresentar um debate e uma reflexão sobre os desafios da empregabilidade no Brasil. Destinado a todos que desejam aumentar suas chances no mercado de trabalho, sejam nossos alunos, egressos ou alunos de outras instituições”, afirma Pílade Moraes, diretor de Parcerias, Carreiras e Sustentabilidade da Estácio.

O encontro será transmitido ao vivo para o público em geral. Para assistir, os interessados deverão acessar o link: https://viz-wcs.voxeldigital.com.br/?CodTransmissao=723645 e inserir seu nome e e-mail.