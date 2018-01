Fórum Mundial da Água tem evento preparatório em Foz do Iguaçu

O encontro Rumo a Brasília 2018 é uma preparação para o 8º Fórum Mundial da Água, que tem como tema Compartilhando Água Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foz do Iguaçu recebe hoje (23) o evento Rumo a Brasília 2018, como parte da preparação para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorre na capital do país entre os dias 18 e 23 de março. A programação inclui painéis sobre segurança e responsabilidade hídrica, gestão participativa, desenvolvimento regional sustentável e outras questões envolvendo água no Brasil e na América Latina. Participam da reunião representantes brasileiros e de países vizinhos.

“O objetivo geral do encontro é integrar os participantes para produzir propostas e soluções nas esferas econômica, política, tecnológica e cultural para levar aos debates em Brasília”, informou o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). A programação completa está disponível no site do fórum.

O encontro Rumo a Brasília 2018 é uma iniciativa da Seção Brasileira do Conselho Mundial da Água e ocorre em cinco capitais brasileiras e duas latino-americanas. O evento já foi sediado pelas cidades de Belém, Belo Horizonte, Tijuana (México), Santiago (Chile) e São Paulo. Depois de Foz do Iguaçu, Salvador receberá a última edição da reunião, antes do 8º Fórum Mundial da Água.

Hemisfério Sul

Esta é a primeira vez que o Fórum Mundial da Água ocorre no Hemisfério Sul. O tema da oitava edição, Compartilhando Água, será debatido por representantes de governos, movimentos sociais, de empresas públicas e privadas de diversos países.

A organização espera receber mais de 60 chefes de Estado em Brasília, além de especialistas internacionais. Na programação, estão previstos mais de 200 debates e atividades educativas, informativas e culturais.

Espaço gratuito

Na edição de Brasília, o evento vai contar com um espaço gratuito, chamado Vila Cidadã, uma espécie de arena de debates, palestras, exposições, cinema, artesanato, bate-papos e espaço gourmet.

A estrutura ficará montada no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, próximo ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O 8º Fórum Mundial da Água é organizado pelo Conselho Mundial da Água, pelo governo de Brasília e pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos. O evento ocorre a cada três anos e já passou por Daegu, na Coreia do Sul (2015); Marselha, na França (2012); Istambul, na Turquia (2009); Cidade do México, no México (2006); Kyoto, no Japão (2003); Haia, na Holanda (2000); e Marrakesh, no Marrocos (1997).