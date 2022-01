Fórum Econômico Mundial realizará reunião anual em Davos, em maio

ZURIQUE (Reuters) – O Fórum Econômico Mundial vai realizar sua reunião anual de 2022 no resort suíço de Davos entre 22 e 26 de maio, informou o grupo nesta sexta-feira.

O Fórum, com sede em Genebra, havia adiado o evento anual em dezembro, um mês antes de ele acontecer, citando as dificuldades de realizar uma conferência presencial em meio à disseminação da variante Ômicron do coronavírus.

(Reportagem de Michael Shields)

