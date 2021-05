Fórum Econômico Mundial cancela reunião anual de 2021

ZURIQUE (Reuters) – O Fórum Econômico Mundial cancelou sua reunião anual de 2021 marcada para acontecer em Cingapura dentro de três meses, disse a organização com sede na Suíça nesta segunda-feira.

“Lamentavelmente, as circunstâncias trágicas que se desenrolam em todas as geografias, uma perspectiva de viagem incerta, diferentes velocidades de implementação da vacinação e a incerteza em torno de novas variantes se juntam, tornando impossível a realização de uma reunião global com líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil de todo o mundo na escala em que foi planejada”, disse em comunicado.

A próxima reunião anual acontecerá no primeiro semestre de 2022. Sua localização e data serão determinadas com base em uma avaliação da situação no final do verão do hemisfério norte, segundo o comunicado.

(Por Michael Shields)

