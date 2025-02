Fórum CardMonitor: executivos discutem tendências para o setor de meios de pagamento

A cidade de São Paulo foi escolhida, mais uma vez, como palco do Fórum CardMonitor de Inteligência de Mercado, um dos principais eventos do setor de meios eletrônicos de pagamento. Sediado no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, na zona sul da capital, o encontro reuniu especialistas e executivos da área para discutir as tendências e, principalmente, as mudanças no comportamento dos consumidores nos últimos anos.

Realizado anualmente, o evento chegou à sua 13ª edição com uma programação dinâmica e interativa, por meio de quatro painéis de debates. O uso da inteligência artificial, as novas funcionalidades do Pix e os desafios do mercado de cartões de benefícios foram alguns dos temas em destaque.

Para discutir os assuntos, profissionais do setor de meios eletrônicos de pagamento foram convidados a integrar as rodadas de conversa. O CEO da Entrepay e sócio-proprietário do Grupo Entre, Antonio Freixo, esteve presente e falou sobre a necessidade de oferecer serviços que atendam às reais necessidades dos consumidores.

“Eu sempre uso a figura do Seu Manoel, ou seja, tudo o que estruturamos na nossa operação está diretamente ligado ao perfil do Seu Manoel. É através dele que nós respondemos a algumas perguntas, por exemplo, ‘como é que eu faço para que o Seu Manoel possa aumentar o número de vendas na sua lojinha?’. Ou ‘como faço para que ele tenha acesso ao crédito e, assim, possa oferecer uma jornada ao cliente dentro do seu estabelecimento de uma maneira mais eficiente?’”, explica.

Segundo Freixo, as instituições financeiras devem acompanhar a evolução do mercado e o comportamento dos clientes. “Hoje está muito claro que as credenciadoras precisam se reinventar, pois o Pix chegou para marcar presença na sociedade. Em quatro anos, esse sistema instantâneo de pagamento atingiu 35% da renda da população, enquanto os cartões levaram 30 anos para atingir 54% de participação”, diz.

O presidente da Abecs e CEO da Elo, Giancarlo Greco, também marcou presença no encontro e destacou a relação dos brasileiros com o cartão de crédito. “Na reta final do último semestre de 2024, o nosso setor registrou um aumento de 14% nas compras no cartão de crédito, atingindo o patamar de R$ 693,2 bilhões transacionados no terceiro trimestre do ano. O dado nos mostra que o cartão segue como uma das grandes redes de apoio e alívio financeiro para a população, sobretudo em momentos de alto endividamento das famílias, o que é consequência de questões maiores da macroeconomia”, diz.

O CEO da Elo ainda reforçou que o cartão de crédito não é o grande vilão do endividamento dos brasileiros. “Pelo contrário, foi um produto desenvolvido para ajudar nas despesas da população. A indústria financeira precisa trazer uma série de informações e opções, ao mesmo tempo que cria uma cultura de educação financeira”, alerta.

O uso da tecnologia

Durante o painel de novas tecnologias e funcionalidades em meios eletrônicos de pagamento, os especialistas abordaram o uso da inteligência artificial. O sócio e diretor do Banco Santander, Gustavo Santos, pontuou os avanços que a tecnologia tem proporcionado às instituições tradicionais: “O mercado brasileiro é sobrepujante e moderno, estamos vivendo um momento de muito aprendizado, o que vem refletindo na otimização das nossas operações.”

No painel da jornada da principalidade, o presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangioni, usou o seu tempo de fala para enfatizar os benefícios da digitalização dos canais bancários. “Em dez anos, a nossa indústria evoluiu muito e isso graças a uma série de fatores. Hoje, você consegue abrir uma conta corrente através de um celular e, ao mesmo tempo, pode adicionar um cartão no aparelho, evitando que você tenha que se deslocar até uma agência para assinar uma papelada. Isso é facilidade”, detalha.

Lançamento MEP 2025

No decorrer do evento, os participantes receberam o Relatório Anual de Meios Eletrônicos de Pagamento 2025 (MEP), um levantamento que expressa a visão e a opinião de 65 executivos sobre as perspectivas e as tendências do setor.

Produzida pela CardMonitor, empresa que há 17 anos leva informações e análises para quem atua ou se relaciona com o mercado de meios eletrônicos de pagamento, a publicação impressa e digital é desenvolvida em três pilares: conhecimento, relacionamento e marketing.

Para o sócio-diretor da CardMonitor, José Antonio Camargo de Carvalho, essa edição carrega temas relevantes e estratégicos para o setor. “É um projeto que leva em torno de dois meses para ser feito. A gente coleta as opiniões dos executivos através de um questionário de perguntas e realiza um grande resumo, o que é muito interessante, porque cada profissional contribui com uma visão sobre o seu negócio, e nós temos várias empresas participando.”

O Head de serviços bancários e pagamento da Thales LATAM, Gustavo Daniel, participou desta edição do MEP e afirmou que foi uma grande oportunidade para conhecer mais sobre o mercado, “ter uma visão ainda mais plural e também poder contribuir com um pouco da nossa perspectiva, comunicando ao setor o que fizemos nos anos anteriores e o que estamos pensando para o futuro.”

Patrocínio exclusivo Entrepay

Patrocinadora exclusiva da 13ª edição do Fórum CardMonitor de Inteligência de Mercado, a Entrepay demonstrou seu compromisso com a inovação e impulsionou novas conexões durante o encontro.

De acordo com o diretor comercial, produtos e marketing da empresa, Anderson Santana, esse é o primeiro evento do ano em que se reúne toda a indústria do meio de pagamento. “A Entrepay é uma [marca] que tem crescido acima de 50% nos últimos dois anos, enquanto o mercado cresce em torno de 10%. Então para nós é crucial participar e incentivar um encontro como esse, que faz uma retrospectiva dos desafios que enfrentamos em 2024 e discute os desafios da indústria para os próximos anos.”

Para o CEO da Entrepay, Antonio Freixo, patrocinar um evento estruturado pela CardMonitor é abrir espaço para relacionamentos, compartilhar conhecimento e fortalecer a presença no setor. “A ideia da Entrepay estar aqui é para mostrar aos nossos atuais e futuros clientes a seriedade das nossas parcerias”, finalizou.