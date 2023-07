Fortunas dos 500 mais ricos crescem US$ 852 bilhões no primeiro semestre

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/07/2023 - 0:16 Compartilhe

No primeiro semestre deste ano, as 500 pessoas mais abastadas do mundo viram as suas “poupanças” aumentar cerca de 852 bilhões de dólares. Elon Musk e Mark Zuckerberg lideram a lista.

De acordo com o Billionaires Index da Bloomberg, cada bilionário ganhou, em média, 14 milhões de dólares por dia durante os últimos seis meses. Trata-se do melhor semestre desde a segunda metade de 2020, quando a economia estava sentindo o impacto da pandemia.

Só o homem mais rico do mundo, Elon Musk, viu a sua fortuna crescer em 96,6 bilhões de dólares durante o primeiro semestre deste ano, enquanto o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, ganhou 58,9 bilhões de dólares. Na terceira posição surge Jeff Bezos, CEO da Amazon, que viu a sua riqueza crescer 47,4 bilhões de dólares.

Em contrapartida, o patrimônio de Gautam Adani foi o que mais caiu durante os últimos seis meses, tendo a sua fortuna encolhido 60,2 bilhões de dólares. O fundador do Adani Group registou também a maior perda diária comparativamente com os restantes participantes do ranking, tendo perdido cerca de 20,8 bilhões de dólares em 27 de janeiro, depois de o Hindenburg Research ter acusado o seu conglomerado de fraude e manipulação de ações.

Na sequencia vem Carl Icahn, cuja fortuna recuou 13,4 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023 e Zhang Yiming, que perdeu 12,6 bilhões de dólares.

