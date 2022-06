‘Fortuna’: Nova série da Apple TV+ estrelada por Maya Rudolph ganha trailer; confira

A Apple TV+ divulgou nesta sexta-feira (3) o trailer da série ‘Fortuna’, estrelada por Maya Rudolph. Na produção, a atriz interpreta uma a bilionária que descobre uma traição de seu marido. A produção terá três primeiros episódios disponibilizados em 24 de junho de 2022, seguidos de um episódio semanal todas as sextas-feiras.

“Molly Novak tem uma vida de sonho, completa com jatos particulares, uma mansão extensa e um gigaiate – qualquer coisa que seu coração desejar. Mas quando seu marido de 20 anos de casamento a trai, ela entra em espiral publicamente, tornando-se combustível para os tablóides. Ela está chegando ao fundo do poço quando descobre, para sua surpresa, que tem uma fundação de caridade dirigida pela sensata Sofia Salinas, que implora a Molly que pare de gerar má imprensa. Com seu assistente dedicado Nicholas ao seu lado, e com a ajuda de Sofia e equipe – incluindo o contador gentil Arthur e seu primo otimista e amante da cultura pop Howard – Molly embarca em uma jornada de autoconhecimento. Retribuir aos outros pode ser o que ela precisa para voltar a si mesma”, diz a sinopse oficial.





Além dela, o elenco ainda conta com Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Ron Funches (Undateable), Nat Faxon (O Verão da Minha Vida) e Joel Kim Booster (Sunnyside). Fortuna foi criada por Alan Yang (Master of None) e Matt Hubbard (30 Rock).

Confira o trailer: