Fortuna de Zuckerberg aumenta em US$ 28 bilhões após recorde das ações da Meta

A fortuna de Mark Zuckerberg aumentou mais de US$ 28 milhões depois que o CEO da Meta lucrou com o aumento recorde das ações de sua empresa.

Na segunda-feira (5), Zuckerberg é a quarta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 170 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

A riqueza de Zuckerberg foi impulsionada pelo preço das ações da Meta, que disparou para um máximo histórico de US$ 474,99 por ação – um ganho de 20% – no fechamento de sexta-feira.

O ganho adicionou US$ 197 bilhões à capitalização de mercado da controladora do Facebook, informou a Bloomberg – a maior adição de valor de mercado em uma única sessão, superando os US$ 190 bilhões de ganhos de um dia obtidos pela Apple e Amazon em 2022.

Embora Zuckerberg leve para casa apenas um salário de US$ 1 da Meta, o posto do homem de 39 anos como maior acionista da empresa faz com que ele se beneficie ao máximo da alta das ações, que foi atribuída ao impressionante relatório de lucros trimestrais da Meta.

O lucro da empresa no quarto trimestre de US$ 5,33 por ação superou as projeções.

Suas vendas esperadas de até US$ 37 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2024 também foram maiores do que os analistas previam – enquanto Zuckerberg continua sua chamada iniciativa de “ano de eficiência” que cortou custos e supostamente prejudicou o moral , mas sustentou bilhões em lucros para o gigante da mídia social.

Os recentes ganhos inesperados de US$ 28,1 bilhões de Zuckerberg significam que sua riqueza avançou um total de US$ 42,4 bilhões até agora neste ano – mais do que qualquer um de seus colegas bilionários, catapultando-o à frente do fundador da Microsoft, Bill Gates, e do ex-CEO do gigante da tecnologia, Steve Ballmer, que agora é o quinto – e a sexta pessoa mais rica do mundo, respectivamente, segundo cálculos da Bloomberg.

Elon Musk continua a ser a pessoa mais rica do mundo – embora a lacuna entre o CEO da Tesla e da SpaceX e Jeff Bezos da Amazon, que atualmente ocupa o segundo lugar, tenha diminuído desde o início deste ano.

Musk, que apregoa uma fortuna de US$ 205 bilhões, perdeu US$ 24,4 bilhões até agora neste ano, segundo a Bloomberg. Sua riqueza sofreu com a queda das ações da Tesla em quase 26% no acumulado do ano.

