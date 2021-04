Fortescue tem produção de minério de ferro estável no 3º trimestre fiscal

O Fortescue Metals afirmou nesta quarta-feira, 28, que os embarques trimestrais de minério de ferro ficaram estáveis em relação ao ano anterior, mas caíram 9,0% no terceiro trimestre fiscal devido às fortes chuvas na região de mineração de Pilbara, na Austrália.

A quarta maior exportadora mundial de minério de ferro indicou que despachou 42,3 milhões de toneladas do ingrediente de aço no trimestre de janeiro a março, o mesmo volume do ano anterior. A Fortescue havia embarcado 46,4 milhões de toneladas durante o trimestre entre outubro e dezembro de 2020.

Volumes mais baixos e um dólar australiano mais alto aumentaram os custos de mineração. A Fortescue relatou um custo chamado C1 – que exclui frete, royalties e despesas gerais – de US$ 14,90 por tonelada, ante US$ 13,27 por tonelada um ano antes e US$ 12,81 por tonelada no trimestre anterior. Fonte: Dow Jones Newswires

