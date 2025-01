Fortescue recebe financiamento para desenvolver carregadores para mineração

A Agência Australiana de Energia Renovável (ARENA) anunciou uma doação de A$ 10 milhões (US$ 6,5 milhões) à Fortescue para desenvolver carregadores rápidos de 6 MW para veículos pesados em operações de mineração. O projeto, avaliado em A$ 35,3 milhões, busca carregar caminhões elétricos de bateria de 240 toneladas em menos de 30 minutos, oferecendo uma solução inovadora para descarbonizar a indústria de minério de ferro.

O CEO da Fortescue Metals, Dino Otranto, destacou que a iniciativa é parte do plano da empresa de instalar cerca de 250 carregadores rápidos até o final da década, reduzindo significativamente as emissões. O protótipo será testado nas minas Hazelmere e Christmas Creek, com o objetivo de expandir sua aplicação para toda a indústria de mineração na Austrália, segundo o CEO da ARENA, Darren Miller.

O financiamento foi concedido sob o programa Industrial Transformation Stream do Governo Australiano, que destina A$ 400 milhões para redução de emissões em indústrias regionais. A CEO da Fortescue Zero, Ellie Coates, afirmou que os carregadores serão compatíveis com uma ampla gama de equipamentos e desenvolvidos para operar em condições extremas, oferecendo uma solução robusta e escalável para o setor.

A iniciativa visa abordar a alta emissão de CO2 da frota de mineração australiana, estimada em 5 milhões de toneladas anuais. Com previsão de conclusão para o final de 2025, o projeto será desenvolvido com a padronização global do sistema de carregamento em mente, garantindo compatibilidade com qualquer equipamento que atenda ao padrão do conector em aplicações de mineração, ferrovias e outras indústrias pesadas, com a aceleração da transição para operações mais sustentáveis.

Com informações de Minérios e Minerales.