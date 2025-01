Fortes tremores sacodem capital do Nepal

Uma série de fortes tremores sacudiu a capital do Nepal, Katmandu, pouco antes do amanhecer desta terça-feira (7, data local), segundo um repórter da AFP, depois que um sismo de magnitude 7,1 foi registrado em uma região remota do Himalaia, perto do Monte Everest.

Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do tremor foi registrado na China, mas balançou edifícios em Katmandu, que fica a mais de 200 quilômetros de distância, e as autoridades nepalesas informaram que ainda estão avaliando os danos.

As áreas do entorno de Lobuche no Nepal, nas montanhas mais altas próximas do Monte Everest, também foram sacudidas pelos tremores e suas réplicas.

“O tremor aqui foi muito forte, todos estão acordados, mas ainda não temos informações sobre danos”, afirmou o funcionário governamental Jagat Prasad Bhusal na região de Namche, que fica muito próxima ao Everest.

O Nepal está situado sobre uma falha geológica onde a placa tectônica indiana pressiona a placa euroasiática, razão pela qual ocorrem terremotos frequentes.

Em 2015, quase 9.000 pessoas morreram e mais de 22.000 ficaram feridas por um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o Nepal e destruiu mais de meio milhão residências.

pa-pjm/cwl/rpr