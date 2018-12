Fortes ondas causam inundações em áreas costeiras de Havana

Fortes ventos procedentes do sul dos Estados Unidos provocaram ondas e penetração do mar no oeste de Cuba, com inundações em áreas urbanas baixas de Havana, sem relatos de vítimas.

As fortes ondas quebraram no extenso píer que cerca a capital cubana e entraram por vários metros na costa, inundando as ruas.

A polícia fechou os acessos e controlou a entrada de pedestres. O fenômeno é raro em dezembro, já que a temporada ciclônica na ilha vai de julho a novembro.

Preventivamente, a Defesa Civil lançou seus mecanismos para proteger pessoas, propriedades e recursos, a fim de minimizar os danos.

No município da Plaza de la Revolución, 22 pessoas foram evacuadas, disse Jair Morales, presidente do Conselho Municipal de Defesa, à emissora estatal de televisão. Em algumas áreas, o fornecimento de energia elétrica e o serviço de água potável foram cortados por precaução.

Miriam Llanes, diretora do Centro de Previsão do Instituto de Meteorologia, explicou ao jornal oficial Granma que na manhã desta sexta-feira que a sétima frente fria da temporada entrou em Cuba, precedida por chuvas e trovoadas.

De acordo com a especialista, a “baixa extratropical”, que percorreu na quinta-feira o sul dos Estados Unidos, provocou ventos fortes que atingiram velocidades entre 75 e 111 km/h.

A ilha caribenha está localizada em uma área habitualmente afetada por ciclones tropicais originários do Atlântico, o que a força a ter mecanismos efetivos de enfrentamento liderados pela Defesa Civil.