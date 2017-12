Fortes nevadas espalham caos nos transportes no Reino Unido

As intensas nevadas que caíam neste domingo (10) em grande parte do Reino Unido, incluindo a capital, Londres, tumultuaram os transportes viário, ferroviário e aéreo.

Os serviços meteorológicos britânicos (Met Office) puseram várias zonas da Inglaterra e de Gales em alerta laranja, mantendo a advertência até as 18h locais de domingo.

A neve também caiu na Escócia, na Irlanda do Norte e, com menos força, em Londres, onde foi emitido alerta amarelo.

O aeroporto de Birmingham, a segunda cidade do país, esteve fechado por toda a manhã e permanecia nessa condição à tarde. Dezenas de voos foram cancelados, adiados, ou desviados para outros aeroportos britânicos.

Também foram suspensos, ou adiados, vários voos no aeroporto de Luton, no norte de Londres, onde todas as pistas voltaram a abrir à tarde. Pela manhã, ficaram fechadas.

O transporte ferroviário também foi afetado em grande parte da Inglaterra e de Gales, advertiu a National Rail em sua página on-line.

Várias estradas e rodovias nas zonas atingidas tiveram de ser fechadas, depois do registro de colisões, informou a empresa administradora da rede viária, Highways England.

As últimas nevadas dessa intensidade no Reino Unido remontam a março de 2013 e durante o inverno de 2010, disse à AFP o porta-voz do Met Office, Oli Claydon.

A Alemanha também despertou neste domingo sob uma camada de neve e com temperaturas muito próximas de 0°C.

No aeroporto de Frankfurt, no centro-oeste do país, mais de 300 voos foram cancelados, e outras centenas sofreram atrasos, por causa do temporal.

Segundo o porta-voz da Fraport, a concessionária responsável por esse aeroporto, o maior do país, mais voos poderão ser suspensos à tarde.

O aeroporto de Dusseldorf também teve de fechar por quatro horas, à tarde, relatou a agência DPA.

No estado da Renânia do Norte-Westfália, também no oeste, várias linhas ferroviárias sofreram cancelamentos e atrasos.